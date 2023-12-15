Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Cetak Rekor Lagi

JAKARTA - Wall Street menguat pada perdagangan Kamis (14/12/2023) waktu setempat. Bursa saham AS menguat dengan Dow Jones Industrial Average mencatat rekor penutupan tertinggi kedua berturut-turut.

Indeks terangkat oleh optimisme bahwa suku bunga pinjaman akan turun tahun depan menyusul sikap dovish oleh Federal Reserve. Mengutip Reuters, Jumat (15/12/2023), S&P 500 (.SPX) naik 0,26% menjadi berakhir pada 4.719,55 poin. Harganya masih turun kurang dari 2% dari rekor penutupan tertinggi pada Januari 2022.

Indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) menguat 0,19% menjadi 14.761,56 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,43% menjadi 37.248,35 poin. Apple (AAPL.O) mencapai rekor tertinggi harian sebelum menyerahkan sebagian keuntungannya dan ditutup naik 0,08%.

Saham Tesla (TSLA.O) melonjak 4.9%, dengan nilai berpindah tangan sekitar USD40 miliar. Omsetnya lebih dari dua kali lipat dari Nvidia (NVDA.O), perusahaan yang paling banyak diperdagangkan berikutnya. Produsen chip kelas berat itu naik 0,5%.

Sektor-sektor yang berkinerja buruk tahun ini juga meningkat. Dari 11 indeks sektor S&P 500, enam ditutup menguat, dipimpin oleh energi (.SPNY), naik 2,94%, diikuti oleh kenaikan 2,62% pada sektor real estat (.SPLRCR).

Volume di bursa AS sangat besar, dengan 17,1 miliar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 11,1 miliar saham dalam 20 sesi sebelumnya. Indeks semikonduktor PHLX (.SOX) melonjak 2,7% dan ditutup pada rekor tertinggi. Russell Index (.RUT) perusahaan-perusahaan kecil juga melonjak sekitar 2,7%.