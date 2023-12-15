IHSG Menguat ke Level 7.183, Tembus Rekor Baru di 2023

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat pada perdagangan Jumat (15/12/2023). IHSG hari ini dibuka naik 0,10% di 7.183,14.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit menanjak 0,19% di 7.189,33., sekaligus menyentuh rekor baru sepanjang 2023 di 7.203,37.

Sebanyak 202 saham menguat, 132 melemah, dan 196 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp987,86 miliar, dari net-volume 1,5 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,07% di 956,26, indeks JII melemah 0,12% di 526,89, indeks MNC36 menanjak 0,08% di 357,48, serta IDX30 koreksi 0,04% di 490,18.

Sektor yang mendukung penguatan indeks antara lain bahan baku 0,55%, energi 0,86%, keuangan 0,28%, transportasi 0,25%, dan infrastruktur 0,64%. Sedangkan yang melemah adalah industri 0,10%, properti 0,17%, teknologi 0,32%, konsumer siklikal 0,05%, kesehatan 0,16%, dan nonsiklikal 0,21%.