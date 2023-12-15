BPS: Impor RI Tembus USD19,59 Miliar pada November 2023

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia November 2023 mencapai USD19,59 miliar. Impor naik 4,89% dibandingkan Oktober 2023 atau naik 3,29% dibandingkan November 2022.

"Impor migas November 2023 senilai USD3,49 miliar, naik 8,79% dibandingkan Oktober 2023 dan naik 24,41% dibandingkan November 2022,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

"Impor nonmigas November 2023 senilai USD16,10 miliar, naik 4,08% dibandingkan Oktober 2023 dan turun 0,37% dibandingkan November 2022," ucap Pudji.

Peningkatan impor golongan barang nonmigas terbesar November 2023 dibandingkan Oktober 2023 adalah besi dan baja senilai USD138,7 juta (16,34%). Sementara itu, penurunan terbesar adalah logam mulia dan perhiasan/permata USD162,1 juta (54,11%).

"Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–November 2023 adalah China sebesar USD56,74 miliar (33,31%), Jepang sebesar USD15,20 miliar (8,92%), dan Thailand USD9,36 miliar (5,50%)," ungkap Pudji.

Sementara itu, impor nonmigas dari ASEAN USD28,43 miliar (16,69%) dan Uni Eropa USD12,98 miliar (7,62%).