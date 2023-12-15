Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Dibentuk, Sub Holding PalmCo Percepat Hilirisasi Sawit

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |15:10 WIB
Resmi Dibentuk, Sub Holding PalmCo Percepat Hilirisasi Sawit
Pembentukan PalmCo percepat program hilirisasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPTPN Group yang resmi mendirikan sub holding PalmCo, khusus mengelola bisnis kelapa sawit. Sub holding PalmCo merupakan penggabungan unit bisnis sawit 13 PTPN.

PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu hektare pada 2026 dan akan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah meyakini jika dikelola dengan baik dan profesional, maka sub Holding PalmCo akan dapat mendukung hilirisasi komoditas sawit, ketahanan pangan nasional dan energi terbarukan, serta memastikan stok minyak goreng untuk industri dan rumah tangga.

“Saya memandang positif sekali apa yang dilakukan Pemerintah dengan mendirikan PalmCo sebagai perusahaan pengolahan kelapa sawit karena bisa mendorong membatu proses hilirisasi dan mengatasi masalah sawit lain,” ujarnya, menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Di sisi lain, dia mengatakan PTPN IV PalmCo akan menghadapi tantangan untuk mencapai targetnya. Namun, menurutnya, terbentuknya BUMN khusus mengelola sawit sudah menjadi langkah awal yang baik untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dalam industri sawit nasional yang saat ini didominasi oleh perusahaan swasta.

“Kalau membahas tantangan, ini sebenarnya yang paling utama itu ada dulu. Ada dulu (resmi mendirikan PalmCo-red). Jadi sebagai langkah awal, ini sudah sangat bagus. Dengan adanya BUMN fokus masuk ke dalam industri sawit, menurut saya, jauh lebih baik,” terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190184/sawit-zpe3_large.jpg
Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182801/sawit-SVLt_large.jpg
Potensi Besar, RI Perkuat Ekspor Lidi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180375/sawit-1DLa_large.jpg
Petani Sawit RI Naik Kelas, Kejar Produktivitas Perusahaan Perkebunan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171385/kelapa_sawit-Msou_large.jpg
RI Perkuat Riset Perkebunan Kelapa Sawit hingga Tebu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170127/sawit-efM1_large.jpg
Pertama di RI, Pabrik Gas Biometan dari Limbah Sawit Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163663/sawit-HP6r_large.jpg
Berlabel Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Ini Cara RI Tingkatkan Produksi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement