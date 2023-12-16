Jokowi Harap Proyek MRT Fase 2 Beroperasi 2027

JAKARTA - Proyek MRT Fase 2 di Stasiun Monas, Jakarta dinilai sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa target perencanaan pembangunan segmen Bundaran HI hingga ke Kota dinilai sudah baik. Menurutnya, konstruksi terowongan dari Monas sampai Bundaran HI sudah tersambung dan nantinya akan diteruskan ke Fase 2B.

"Jadi untuk Fase 2A dari Bundaran HI menuju ke kota dari target perencanaan 27% sekarang sudah mencapai 28,4% lebih dari target saya kira bagus. Tadi melihat terowongannya dari sini sama HI juga sudah selesai. Bagus. Tinggal nanti teruskan ke yang fase 2B dari Kota ke Ancol," kata Jokowi usai melakukan peninjauan.

Selain itu, presiden mengatakan, bahwa target proyek MRT Fase 2A ini rampung sesuai dengan rencana, yaitu pada tahun 2027.

Jokowi juga mengaku, hingga saat belum ada kendala yang signifikan dalam pembangunannya proyek MRT tersebut.

"Berfungsi kita harapkan nanti di 2027. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di dalam keramaian Jakarta juga yang di bawah waktu membuat tunnel terowongannya juga bukan sesuatu yang gampang," kata Jokowi.