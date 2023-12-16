Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Apakah Pegadaian Bisa Gadai BPJS Ketenagakerjaan?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:01 WIB
Apakah Pegadaian Bisa Gadai BPJS Ketenagakerjaan?
Apakah pegadaian bisa gadai BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Pegadaian bisa gadai BPJS Ketenagakerjaan? Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kerjasama ini, Pegadaian menjadi salah satu outlet yang menyediakan layanan pendaftaran dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu keuntungan utama dari kerjasama ini adalah kemudahan akses.

Masyarakat yang ingin mendaftar kepesertaan baru BPJS Ketenagakerjaan dapat langsung mendatangi outlet Pegadaian. Seiring kerjasama kedua lembaga ini, muncul pertanyaan apakah Pegadaian bisa gadai BPJS Ketenagakerjaan?

Menghimpun laman resmi Pegadaian, Sabtu (16/12/23) meski Pegadaian menerima transaksi BPJS Ketenagakerjaan, bukan berarti BPJS Ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di Pegadaian. Dengan begitu, proses penggadaian BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian tidak akan diterima.

Sebagai alternatif untuk mendapatkan pinjaman dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan, yaitu dengan mengajukan pinjaman ke bank atau koperasi yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini, kartu BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Sementara itu, Pegadaian tetap menawarkan berbagai pilihan jaminan lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman.

