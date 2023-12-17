Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Prediksi Wall Street Pekan Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:01 WIB
Ini Prediksi Wall Street Pekan Depan
Prediksi Wall Street pekan depan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street pekan depan akan diisi sentimen lonjakan obligasi pemerintah AS yang telah membantu mengangkat saham dan meningkatkan minat investor terhadap risiko.

Mengutip Reuters, Minggu (17/12/2023) waktu setempat, saat ini, beberapa pihak memperkirakan bahwa kenaikan lebih lanjut mungkin akan lebih sulit dicapai kecuali perekonomian melemah secara parah, sehingga berpotensi mengganggu narasi pertumbuhan tangguh yang telah mendorong pasar.

 BACA JUGA:

Pergerakan dovish yang tak terduga dari Federal Reserve pada awal pekan ini mendorong kenaikan obligasi Treasury, mengirim imbal hasil acuan 10-tahun ke level terendah sejak bulan Juli. Imbal hasil, yang bergerak berbanding terbalik dengan harga obligasi, kini berada di 3,93%, sekitar 110 basis poin dari level tertinggi dalam 16 tahun yang dicapai pada bulan Oktober.

Jatuhnya imbal hasil Treasury telah berdampak jauh melampaui pasar obligasi karena menurunkan suku bunga hipotek, meringankan kondisi keuangan dan mendorong investor beralih ke saham dan investasi berisiko lainnya. S&P 500 naik hampir 15% sejak posisi terendahnya di bulan Oktober dan telah meningkat hampir 23% tahun ini, menempatkannya dalam jarak yang sangat dekat dengan rekor tertingginya.

 BACA JUGA:

Namun, beberapa investor percaya bahwa sebagian besar perubahan dovish dari The Fed mungkin sudah tercermin pada harga Treasury.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement