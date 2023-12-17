Ini Prediksi Wall Street Pekan Depan

JAKARTA - Wall Street pekan depan akan diisi sentimen lonjakan obligasi pemerintah AS yang telah membantu mengangkat saham dan meningkatkan minat investor terhadap risiko.

Mengutip Reuters, Minggu (17/12/2023) waktu setempat, saat ini, beberapa pihak memperkirakan bahwa kenaikan lebih lanjut mungkin akan lebih sulit dicapai kecuali perekonomian melemah secara parah, sehingga berpotensi mengganggu narasi pertumbuhan tangguh yang telah mendorong pasar.

BACA JUGA:

Pergerakan dovish yang tak terduga dari Federal Reserve pada awal pekan ini mendorong kenaikan obligasi Treasury, mengirim imbal hasil acuan 10-tahun ke level terendah sejak bulan Juli. Imbal hasil, yang bergerak berbanding terbalik dengan harga obligasi, kini berada di 3,93%, sekitar 110 basis poin dari level tertinggi dalam 16 tahun yang dicapai pada bulan Oktober.

Jatuhnya imbal hasil Treasury telah berdampak jauh melampaui pasar obligasi karena menurunkan suku bunga hipotek, meringankan kondisi keuangan dan mendorong investor beralih ke saham dan investasi berisiko lainnya. S&P 500 naik hampir 15% sejak posisi terendahnya di bulan Oktober dan telah meningkat hampir 23% tahun ini, menempatkannya dalam jarak yang sangat dekat dengan rekor tertingginya.

BACA JUGA:

Namun, beberapa investor percaya bahwa sebagian besar perubahan dovish dari The Fed mungkin sudah tercermin pada harga Treasury.