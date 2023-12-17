Simak Prediksi IHSG Pekan Depan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan Senin (18/12/2023) berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 7.002 - 7.231.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan jelang rilis data perekonomian pada pekan ini IHSG masih terlihat terus bertahan pada rentang konsolidasi dengan potensi kenaikan yang masih terlihat cukup besar hingga akhir 2023.

"Tentunya didukung salah satu faktor rilis suku bunga yang diperkirakan masih akan mencerminkan kondisi kestabilan perekonomian dalam negeri,” tulis William dalam risetnya, Minggu (17/12/2023).

Sebelumnya, IHSG mencatatkan penguatan dalam perdagangan sepekan atau periode 11-15 Desember 2023. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks saham bergerak naik 0,44% menjadi berada pada posisi 7.190,988 dari 7.159,598 pada pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan meningkat sebesar 6,21% menjadi Rp14,99 triliun dari Rp14,12 triliun pada sepekan yang lalu.

Kemudian, peningkatan tersebut diikuti pula oleh kenaikan pada kapitalisasi pasar bursa yaitu sebesar 0,54% menjadi Rp11,54 triliun dari Rp11,47 triliun pada pekan sebelumnya.