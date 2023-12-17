Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak Prediksi IHSG Pekan Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:52 WIB
Simak Prediksi IHSG Pekan Depan
IHSG pekan depan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan Senin (18/12/2023) berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 7.002 - 7.231.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan jelang rilis data perekonomian pada pekan ini IHSG masih terlihat terus bertahan pada rentang konsolidasi dengan potensi kenaikan yang masih terlihat cukup besar hingga akhir 2023.

 BACA JUGA:

"Tentunya didukung salah satu faktor rilis suku bunga yang diperkirakan masih akan mencerminkan kondisi kestabilan perekonomian dalam negeri,” tulis William dalam risetnya, Minggu (17/12/2023).

Sebelumnya, IHSG mencatatkan penguatan dalam perdagangan sepekan atau periode 11-15 Desember 2023. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks saham bergerak naik 0,44% menjadi berada pada posisi 7.190,988 dari 7.159,598 pada pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan meningkat sebesar 6,21% menjadi Rp14,99 triliun dari Rp14,12 triliun pada sepekan yang lalu.

 BACA JUGA:

Kemudian, peningkatan tersebut diikuti pula oleh kenaikan pada kapitalisasi pasar bursa yaitu sebesar 0,54% menjadi Rp11,54 triliun dari Rp11,47 triliun pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement