HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Telat Bayar Shopee PayLater dan Kredivo, Ini akibatnya

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |03:08 WIB
6 Fakta Telat Bayar Shopee PayLater dan Kredivo, Ini akibatnya
Yang terjadi jika telat membayar kredivo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Telat membayar Shopee Pay Later dan Kredivo akan menyebabkan denda. Bagi masyarakat yang meminjam dana melalui online harus membayar tagihannya secara penuh.

Shopee PayLater dan Kredivo merupakan salah satu metode pembayaran fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Shopee PayLater dapat dilunasi dengan cara dicicil selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Sedangkan Kredivo sendiri memiliki jangka waktu cicilan 6, 12, 18 dan 24 bulan.

Shopee PayLater dan Kredivo telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dirangkum Okezone, Minggu (17/12/2023) berikut fakta bila telat membayar shopee Pay Later dan Kredivo

1. Membayar denda sebesar 5%

Apabila pengguna shopee melakukan keterlambatan dalam proses pembayaran atau pelunasan biasanya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan setiap bulannya.

2. Pembatasan Akses Aplikasi

Keterlambatan dalam proses pembayaran atau pelunasan juga dikenakan pembatasan akses dan voucher shopee.

3. Mencegah pembiayaan dari Bank lain

Peringkat Kredit pengguna di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah pengguna untuk dapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.

