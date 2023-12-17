6 Fakta Seleksi CPNS 2024, Ada 1,3 Juta Formasi

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyampaikan informasi mengenai Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perkiraan waktu penyelesaian proses seleksi ini dijadwalkan pada rentang waktu Februari hingga Maret 2024.

Berikut Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai seleksi CPNS 2024, Minggu (17/12/2023).

1. Kuota Fresh Graduate Diperbanyak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perlunya lulusan fresh graduate yang lebih besar dalam CPNS 2024.

“Tapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami minta didalami berapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut,” ucapnya, pada 13 Desember 2023.

2. Kebutuhan ASN Mencapai 1,3 Juta

Jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) mencapai 1,3 juta pada 2024. Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan kebutuhan tersebut.

Jumlah kebutuhan ASN ini telah dihitung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Tahun 2024 kita sudah hitung, formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Perhitungan itu didasarkan pada, pertama, sisa formasi 2023,” ungkap Plh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangan tertulisnya, 7 November 2023.