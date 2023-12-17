Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Datang ke Bali, Alam Ganjar Diskusi Bersama Pengusaha Lokal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |12:45 WIB
Datang ke Bali, Alam Ganjar Diskusi Bersama Pengusaha Lokal
Alam Ganjar Diskusi dengan Pengusaha Lokal Bali. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud)
A
A
A

BALI - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menilai pentingnya pemerataan pembangunan untuk lebih dioptimalkan di Pulau Dewata.

Hal itu agar tidak terjadi ketimpangan dan mendorong perekonomian di seluruh wilayah Bali semakin berkembang.

 BACA JUGA:

"Pemerataan pembangunan jadi fokus perhatian di kawasan Bali, selama ini hanya Bali Selatan yang pembangunannya masif, ini yang jadi perhatian segenap pihak bagaimana pemerataan pembangunan itu bisa di optimalkan di seluruh wilayah Bali agar pertumbuhan sosial dan ekonominya pun semakin baik," kata Alam saat melakukan pertemuan bersama sejumlah pengusaha lokal Bali, di Bebek Tepi Sawah, Tuban, Bali, Minggu (17/12/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Alam, dengan ketimpangan pemerataan tersebut, hal tersebut akan menimbulkan tantangan kemiskinan terhadap masyarakat, karena selama ini pembangunan penunjang sektor pariwisata berada di Bali bagian selatan.

Halaman:
1 2
