Sambut Musim Tanam Awal 2024, Stok Pupuk Aman?

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan jumlah pupuk cukup menyambut musim tanam awal 2024. Jumlah pupuk tersebut baik untuk subsidi dan non-subsidi.

Dalam memenuhi kebutuhan petani, Pupuk Indonesia menyediakan stok sebesar 1,2 juta ton yang tersedia di gudang lini III dan siap ditebus petani terdaftar. Keseluruhan stok pupuk tersebut terdiri dari 839,693 ribu ton stok pupuk urea bersubsidi dan 424,692 ton NPK.

BACA JUGA:

Bagi petani yang tidak memiliki alokasi, Pupuk Indonesia juga menyediakan stok pupuk non subsidi sebesar 500,934 ton pupuk urea non-subsidi dan 92,398 ton NPK non-subsidi.

“Komitmen kami adalah pupuk tersedia tepat waktu di gudang-gudang lini terdepan di seluruh Indonesia. Bukan hanya jumlah yang cukup, kami memastikan jenis dan mutunya sesuai dengan kebutuhan pertanian di daerah tersebut. Selain pupuk subsidi, pupuk non-subsidi pun telah kami siapkan,” ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, Minggu (17/12/2023).

BACA JUGA:

Hingga 6 Desember 2023, sebanyak lebih dari 5,802 juta ton pupuk telah disalurkan kepada petani terdaftar di 38 provinsi Indonesia.