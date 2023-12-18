IHSG Berpotensi Melemah di Level 7.100 pada Awal Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak berada di kisaran 7.051 – 7.200 pada sepanjang perdagangan hari ini, Senin (18/12/2023).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan perdagangan sebelumnya, IHSG masih mampu bertahan dari nyaris terkoreksi di bawah 7.100, terima kasih ke CUAN yang masih melanjutkan penguatannya.

"Di sisi lain, ada beberapa saham big caps yang berhasil membentuk tren naik dan menyumbang penguatan untuk IHSG, misalnya seperti TLKM dan BBNI," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, apakah IHSG akan melanjutkan penguatan. Tentu masih bisa, namun saat ini kondisinya adalah pengujian resistance pada level 7.200.

"Dan menariknya di saat bersamaan IHSG juga sedang “diusahakan” agar bisa bertahan di atas 7.100," kata dia.