HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.158 Sambut Awal Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |09:19 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.158 Sambut Awal Pekan
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,41 persen ke level 7.158 pada hari ini, Senin (27/4/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,84 persen ke 7.189, dengan 368 saham di zona hijau, 187 melemah, dan 404 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp811 miliar, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,60 persen ke 694, indeks JII menguat 1,03 persen ke 487, indeks MNC36 menguat 0,37 persen ke 301, dan IDX30 menguat 0,29 persen ke 383.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, industri, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, bahan baku, teknologi. Sedangkan konsumer non siklikal, kesehatan melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Insigt Investment Management Tbk (XILV), PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP), dan PT Berlina Tbk (BRNA).

 

