IHSG Sesi I Menguat di Level 7.175

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,65 persen ke level 7.175 pada penutupan perdagangan sesi pertama Senin (27/4/2026).

Diketahui, pada sesi pagi, IHSG dibuka di zona hijau di level 7.158. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi 7.230 dan juga menyentuh level terendah di 7.115 pada pukul 10.00 WIB.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 20,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp10,3 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,4 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,8 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 462 emiten bergerak menguat, 261 emiten melemah, dan 236 saham lainnya stagnan.

Dari sisi top gainers, Jaya Agra Wattie (JAWA) memimpin setelah melonjak 27,45 persen. Posisi berikutnya ditempati Ifishdeco (IFSH) yang naik 24,88 persen, serta Formosa Ingredient Factory (BOBA) yang menguat 24,76 persen.

Di sisi lain, saham top losers dipimpin Harapan Duta Pertiwi (HOPE) yang turun 14,91 persen. Disusul Puri Sentul Permai (KDTN) melemah 12,77 persen, serta Multitrend Indo (BABY) yang turun 12,12 persen.

Secara sektoral, mayoritas indeks sektoral bergerak di zona hijau. Sektor energi menguat 0,27 persen, begitu pula sektor non siklikal naik 0,82 persen. Sementara itu sektor siklikal menguat hingga1,48 persen.