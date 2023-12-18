Tukin PNS Bakal Naik pada 2024, Ini Syaratnya

JAKARTA - Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS dikabarkan akan naik pada 2024 mendatang.

Menteri PANRB Azwar Anas pun menyampaikan cara atau kisi-kisi untuk meningkatkan tukin PNS tahun depan.

Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengendalikan inflasi, menarik investasi untuk pengembangan ekonomi daerah, dan mengoptimalkan belanja produk dalam negeri.

Dalam hal ini Azwar juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

"Kami telah bersepakat dengan pak Mendagri dan pak Menko, yaitu mereka yang harus bisa menekan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan investasi, dan belanja katalog produk dalam negerinya tinggi, dan menjaga inflasi, dan di bawahnya digitalisasi," kata Azwar Anas pada acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia 2023, Jakarta, dikutip Minggu, 17 Desember 2023.