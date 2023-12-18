Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ungkap Kontribusi Perempuan ke Dividen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:09 WIB
Erick Thohir Ungkap Kontribusi Perempuan ke Dividen BUMN
Menteri BUMN Erick Thohirsoal Dividen BUMN (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada kontribusi besar kepemimpinan perempuan terhadap peningkatan kinerja perseroan Negara. Terutama pada laba kotor (gross profit) dan dividen perusahaan.

Akan tetapi ia tidak merinci persentase atau angka kontribusi kepemimpinan perempuan terhadap gross profit dan dividen BUMN. Erick menyatakan berbagai program yang lahir dari inisiatif perempuan mampu memacu kinerja perusahaan.

“Salah satu, ketika kita lihat laba BUMN baik, dividen baik ini karena salah satu program dari kepemimpinan wanita di BUMN yang peningkatannya luar biasa,” ujar Erick dikutip Senin (18/12/2023).

Adapun, pendapatan negara bukan pajak jenis kekayaan negara dipisahkan (PNBP KND) yang berasal dari setoran dividen BUMN per 12 Desember 2023 mencapai Rp81,5 triliun.

Secara terperinci, realisasi pendapatan KND terdiri atas setoran dividen BUMN perbankan sebesar Rp40,8 triliun dan nonperbankan senilai Rp40,7 triliun.

