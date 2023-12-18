Momen Alam Ganjar Nikmati Kebersamaan Bareng Para Pengusaha dan Influencer Bali

BALI – Intip momen Alam Ganjar menikmati kebersamaan dengan para pengusaha dan influencer Bali. Di tengah kesibukannya menjalani pertemuan di sejumlah titik di Bali, Muhammad Zinedine Alam Ganjar bersama komunitas influencer dan pengusaha muda datang untuk diskusi dan menikmati suasana di daerah Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam kunjungannya tersebut, Alam datang dan berkumpul bersama mendengarkan kondisi para pelaku usaha dan industri kreatif yang ada di Bali.

BACA JUGA: Atikoh dan Alam Ganjar All Out Beri Support Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Diskusi tersebut berjalan komunikatif, timbul pertanyaan dan ide-ide menarik dalam pertemuan Alam bersama para komunitas.

Dengan pertemuan tersebut Alam berharap bisa menjadi wadah dalam mengembangkan potensi, inovasi dan kreativitas bagi para pengusaha maupun influencer Bali.

BACA JUGA: Alam Ganjar Soroti Layanan Kesehatan Mental yang Masih Minim

Seusai menjalani diskusi bersama, Alam pun diajak untuk jamming bersama influencer. Alam tampak menikmati suasana dan melantunkan beberapa lagu dengan ciri khas suaranya yang merdu.

Hal tersebut menuai pujian dari sejumlah kalangan, tak terkecuali salah satu selebgram asal Bali bernama Agnes Marselina (@agnesmarcellina).

"Saya selama ini lihat cuma di medsos, tampilannya cool gitu, ga nyangka juga dia bisa nyanyi dan suaranya bagus, sangat mewakili generasi muda banget ya," kata Agnes.