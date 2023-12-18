Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Migran Internasional, Ganjar Tegaskan Kembali Komitmen Sejahterakan & Lindungi Pahlawan Devisa

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:22 WIB
Hari Migran Internasional, Ganjar Tegaskan Kembali Komitmen Sejahterakan & Lindungi Pahlawan Devisa
Ganjar Tegaskan Komitmen Sejahterakan Pekerja Migran. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

WONOSOBO – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyiapkan program yang akan didorong jika terpilih menjadi Presiden. Di antaranya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan jaminan perlindungan hak kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal itu dikatakan Ganjar Pranowo, bertepatan pada Hari Migran Internasional yang diperingati setiap 18 Desember.

Ganjar mengatakan, dalam visi misi Ganjar-Mahfud, jelas tertuang komitmen mereka untuk memberikan perlindungan kepada para pahlawan devisa. Tidak hanya program pelindungan hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan, namun juga program peningkatan kualitas SDM dan kompetensi pekerja.

“Kami komunikasi dengan para pekerja migran cukup intens ya. Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan soal legalitas, soal skill, sehingga kalau mereka nanti berangkat betul-betul mantap,” kata Ganjar saat melakukan kunjungan ke Wonosobo, Senin (18/12/2023).

Dia menuturkan, Ganjar menginginkan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi para pekerja migran. Hal itu pernah dia lakukan semasa dirinya menjabat sebagai Jawa Tengah. Ganjar pernah mengirimkan tenaga kerja terampil ke luar negeri untuk magang kerja, ke Ceko.

“Kita mesti siapkan ke depan pekerja migran yang kita kirim itu adalah skilled labour. Itu yang penting,” kata Ganjar.

Selain itu, lanjut Ganjar, masalah pekerja migran adalah masalah antarnegara. Sehingga, ke depan harus ada kerja sama internasional untuk memastikan pekerja migran terlindungi dan terbebas dari praktik perdagangan manusia.

“Satu lagi kontraknya juga mesti clear. Sehingga mereka betul-betul seorang profesional yang dijamin oleh regulasi dan perjanjian,” jelas Ganjar.

