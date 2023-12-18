Siapakah Pemilik Tol Cipali? Ini Sosoknya

JAKARTA - Siapakah pemilik tol Cipali? Ini sosoknya yang banyak orang belum tahu. Adapun jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di Provinsi Jawa Barat resmi beroperasi pada 13 Juni 2015. Keberadaan Jalan Tol Cipali terbukti memangkas rute Cikampek-Palimanan hingga 40 KM dibanding melewati jalur Pantura.

Lantas siapakah pemilik tol Cipali? Ini sosoknya adalah PT Lintas Marga Sedaya. Sebagai bagian dari Grup ASTRA, pada 28 November 2019 PT Lintas Marga Sedaya secara resmi memiliki branding name ASTRA Tol Cikopo-Palimanan (ASTRA Tol Cipali). Dengan konsesi selama 40 tahun dengan panjang 116,75 KM, Jalan Tol Cipali terbentang dari Cikopo KM 72 sampai dengan Palimanan KM 188 dengan melewati 5 Kabupaten, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan berakhir di Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA: Mengupas Sejarah dan Asal Usul Tol Cipali yang Dijuluki Tol Mematikan di Dunia

PT Lintas Marga Sedaya (ASTRA Tol Cipali) merupakan perusahaan Joint Venture antara PT ASTRA Tol Nusantara, anak perusahaan PT ASTRA Internasional, Tbk (55%) dan Canada Pension Plan Investment Board (45%).

Jalan Tol Cipali memiliki 6 Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya dan Palimanan dengan total jumlah gardu 44 unit. Jalan Tol Cipali memiliki 6 Interchange dan 99 unit jembatan. Pada layanan lalu lintas, ASTRA Tol Cipali memiliki 12 unit Patroli, 12 unit Derek, dan 12 unit kendaraan Rescue.