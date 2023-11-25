Pembangunan Seluruh Ruas Tol Cinere-Jagorawi Rampung, Ini Faktanya!

JAKARTA - Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan seluruh ruas Tol Cinere-Jagorawi, berikut faktanya.

Dilansir dari akun instagram @kemenpupr, dalam unggahannya diinformasikan bahwa Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Translingkar Kita Jaya telah menyelesaikan pembangunan seluruh ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) sepanjang 14,64 km yang merupakan bagian dari Jaringan Tol Lingkar Dalam dan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) 2.

Lebih lanjut, hal tersebut ditandai dengan selesainya konstruksi Jalan Tol Cijago Seksi 3B Junction Krukut-Limo. Lalu, jalan tol ini juga sudah lulus Uji Laik Fungsi beberapa Waktu lalu.

Berikut ini okezone telah merangkum beberapa fakta terkait rampungnya pembangunan seluruh ruas Tol Cinere-Jagorawi, Sabtu (25/11/2023).

1. Terdiri dari 3 Seksi

Seksi pertama yakni lajur Jagorawi-Raya Bogor dengan panjang 3,7 km dengan status Beroperasi sejak 2012, lalu kedua ada Raya Bogor-Kukusan dengan panjang 5,5 km dengan status beroperasi sejak November 2019.