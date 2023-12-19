Kendalikan Keuangan Sejak Dini dengan Satu Kartu Aja!

Jakarta- Literasi keuangan yang ditanamkan sejak dini membantu generasi muda untuk memiliki kemandirian secara finansial serta memahami pentingnya tanggung jawab keuangan. Tak hanya itu, pemahaman dan pengelolaan keuangan yang baik juga dapat memberikan manfaat jangka panjang dan membantu menciptakan stabilitas finansial.

Literasi keuangan juga dipandang urgen, saat kita telah memasuki masa transformasi digital. Beragam kebutuhan dapat dipenuhi dengan cara yang mudah. Namun dalam beberapa hal masih mengandalkan kartu pembayaran. Sehingga untuk menyelesaikan beberapa hal, mereka juga harus memegang beberapa kartu. Hal ini tentunya membuat kurang happy bagi generasi Z atau gen Z yang dikenal sebagai generasi anti ribet. Mereka cenderung mencari solusi yang praktis dan efisien dalam menanggapi tuntutan sehari-hari.

Menyadari hal ini, Bank Danamon sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia hadir memberikan pelayanan terbaiknya dengan menghadirkan produk layanan Kartu Danamon PayLight yang merupakan kartu pembayaran baru yang bikin hidup #AntiRibet #JadiRingan.

Hanya dengan satu kartu namun sejuta manfaat untuk wujudin wishlist bisa jadi checklist, bisa dipakai buat nongkrong bareng teman dan masih banyak lagi keunggulan lainnya.

Keuntungan Pakai Kartu Danamon PayLight

Ada banyak kemudahan saat kamu menggunakan Danamon PayLight. Salah satunya, belanja di semua e-commerce cukup pakai 1 kartu saja plus bisa dipakai buat hangout bersama teman. Dengan kartu ini, kamu bisa atur limit pengeluaranmu biar keuangan kamu tetap terjaga. Tampilan kartu virtualnya juga bisa disesuaikan dengan mood kamu dan pilihannya pun beragam. Menariknya lagi, kamu bisa memilih dengan design spesial hasil kolaborasi dengan Darbotz. Seperti kita tahu, Darbotz adalah seorang seniman mural dan street art yang namanya tidak asing lagi di Indonesia. Karya-karyanya sudah banyak menghiasi berbagai brand ternama dan menghiasi berbagai sudut jalanan di ibukota.