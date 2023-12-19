Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Lanjutkan Penguatan

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 1% ke 7.119 disertai dengan tingginya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, selama tidak terkoreksi ke bawah area support di 7.045, maka saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave (v) dari wave [i].

"Hal tersebut berarti, IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya ke rentang area 7.237-7.262," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (19/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041, 7.011 dan resistance 7.219, 7.252.

BACA JUGA: BEI Gembok Saham WIKA Gegara Gagal Lunasi Sukuk Rp184 Miliar

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.