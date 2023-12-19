Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transjakarta Buka Suara soal Perubahan Nama Halte, Ini Alasannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |19:50 WIB
Transjakarta Buka Suara soal Perubahan Nama Halte, Ini Alasannya
Transjakarta buka suara soal perubahan nama halte. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) buka suara soal beredarnya informasi terkait perubahan nama pada halte di sejumlah wilayah.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza membenarkan bahwa kini tengah melakukan netralisasi terhadap halte yang memiliki identitas nama perusahaan.

 BACA JUGA:

Welfizon mengatakan nantinya halte yang kini terdapat nama perusahaan digantikan menjadi nama daerah setempat.

"Jadi yang sebelumnya ada nama perusahaan tertentu atau yang sifatnya komersial, kami netralisasi menjadi nama daerah setempat," katanya saat ditemui di Halte Tosari, Selasa (19/12/2023).

 BACA JUGA:

Welfizon mengatakan, perubahan nama tersebut dilakukan guna mengoptimalkan sumber pendapatan selain dari riders.

Halaman:
1 2
