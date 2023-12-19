Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar-Mahfud Targetkan Buka 17 Juta Lapangan Kerja, Partai Perindo: Kejar Pertumbuhan Ekonomi

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:08 WIB
Ganjar-Mahfud Targetkan Buka 17 Juta Lapangan Kerja, Partai Perindo: Kejar Pertumbuhan Ekonomi
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Targetkan Buka 17 Juta Lapangan Kerja. (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud menargetkan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan baru. Hal itu jika mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2024.

Program Ganjar-Mahfud ini berangkat dari fakta tentang ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan angka pencari kerja.

 BACA JUGA:

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan target pasangan nomor urut 3 itu didasari pada pengalaman Ganjar Pranowo sebagai Gubernur yang mampu menciptakan lapangan kerja di Jawa Tengah.

"Langkah Ganjar-Mahfud untuk ciptakan lapangan kerja itu didasari pada rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur di Jawa Tengah. Ganjar mampu menambah jumlah pelaku usaha kecil atau UMKM, dan membantu memasarkan dagangan mereka melalui media sosial," ujar Yerry kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).

 BACA JUGA:

Berdasarkan data yang ada, angkatan kerja di Indonesia diprediksi bertambah 3,5 juta tiap tahunnya. Alhasil, belum sepenuhnya para pencari kerja ini terserap oleh perusahaan-perusahan.

Halaman:
1 2
