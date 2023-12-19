Ganjar Ungkap Strategi Jitu Stabilkan Bahan Pokok, Partai Perindo: Dia Terbukti Sanggup

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menilai dari tiga Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi pada Pemilu Presiden 14 Februari 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo paling mampu untuk menstabilkan dan menurunkan harga bahan pokok.

Hal tersebut dikatakan Yerry setelah mendengar pemaparan Ganjar Pranowo tentang tiga langkah yang akan dilakukannya untuk menurunkan harga bahan pokok jika terpilih menjadi Presiden RI.

"Penilaian kami, Ganjar Pranowo dapat mengendalikan harga bahan pokok seperti yang beliau pernah lakukan sebagai Gubernur di Jawa Tengah. Untuk mengendalikan harga pangan nasional, Ganjar sudah punya tiga strategi ampuh yang terbukti sanggup kendalikan harga," ujar Yerry kepada wartawan, Selasa (18/12/2023).

Tiga strategi pengendalian harga yang akan dilakukan Ganjar adalah; Pertama, memiliki satu data pertanian seluruh Indonesia.

Kedua, memiliki peta komoditas Indonesia karena keberagaman komoditas sangat dibutuhkan agar tidak tertuju dalam satu jenis pangan yang diproduksi. Sehingga jika terdata dengan baik input dan output sudah terlibat, baru bicara kuantitas yang bisa diproduksi sesuai dengan kebutuhan penduduk.