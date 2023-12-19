Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Ungkap Strategi Jitu Stabilkan Bahan Pokok, Partai Perindo: Dia Terbukti Sanggup

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:20 WIB
Ganjar Ungkap Strategi Jitu Stabilkan Bahan Pokok, Partai Perindo: Dia Terbukti Sanggup
Ganjar Pranowo dinilai mampu turunkan harga bahan pokok. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menilai dari tiga Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi pada Pemilu Presiden 14 Februari 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo paling mampu untuk menstabilkan dan menurunkan harga bahan pokok.

Hal tersebut dikatakan Yerry setelah mendengar pemaparan Ganjar Pranowo tentang tiga langkah yang akan dilakukannya untuk menurunkan harga bahan pokok jika terpilih menjadi Presiden RI.

 BACA JUGA:

"Penilaian kami, Ganjar Pranowo dapat mengendalikan harga bahan pokok seperti yang beliau pernah lakukan sebagai Gubernur di Jawa Tengah. Untuk mengendalikan harga pangan nasional, Ganjar sudah punya tiga strategi ampuh yang terbukti sanggup kendalikan harga," ujar Yerry kepada wartawan, Selasa (18/12/2023).

 BACA JUGA:

Tiga strategi pengendalian harga yang akan dilakukan Ganjar adalah; Pertama, memiliki satu data pertanian seluruh Indonesia.

Kedua, memiliki peta komoditas Indonesia karena keberagaman komoditas sangat dibutuhkan agar tidak tertuju dalam satu jenis pangan yang diproduksi. Sehingga jika terdata dengan baik input dan output sudah terlibat, baru bicara kuantitas yang bisa diproduksi sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement