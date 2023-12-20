Hari Bela Negara, MNC Sekuritas Beri Edukasi Pasar Modal di RSPAD Gatot Soebroto

JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan edukasi pasar modal di RSPAD Gatot Soebroto. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-75, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta dalam menyelenggarakan edukasi pasar modal bagi lebih dari 150 orang dokter dan tenaga kesehatan RSPAD Gatot Soebroto pada Selasa (19/12/2023). Mengusung tema "Sehat Awakku, Sehat Investasiku untuk Bela Negara", kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan oleh Karumkit RSPAD Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menjelaskan bahwa MNC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas lokal menjalankan komitmen untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam bidang investasi, terutama pasar modal, melalui edukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan kegiatan edukasi sebanyak lebih dari 800 kegiatan sepanjang Januari hingga November 2023, diikuti oleh lebih dari 66 ribu peserta.

“Kemudahan menjadi investor pasar modal dapat diawali dengan pembukaan rekening secara full online di aplikasi MotionTrade tanpa perlu mengisi dokumen fisik. Tidak hanya saham, MotionTrade menawarkan kemudahan berinvestasi reksa dana dalam satu aplikasi. Saat ini telah tersedia 163 produk reksa dana dari 33 Manajer Investasi yang berkompeten sebagai pilihan investasi bagi pengguna aplikasi MotionTrade. Di tahun 2023, kami juga meluncurkan beberapa fitur baru untuk menunjang kenyamanan transaksi investor, seperti pembukaan rekening syariah full online, fitur baru Filantropi, dan aktivasi akun margin secara online,” ujar Yukkas.