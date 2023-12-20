Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Sangat Tergantung Energi Fosil, Ini Buktinya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |08:39 WIB
RI Sangat Tergantung Energi Fosil, Ini Buktinya
RI Sangat Tergantung dengan Energi Fosil. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM mengakui bahwa Indonesia masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak dan gas.

"Saat ini ketergantungan indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi di mana pada bauran energi primer per Agustus 2023, porsi batu bara 38,8%,” jelasnya Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif, pada acara Indonesia Mineral and Energy Conference di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Selain batu bara, RI juga masih bergantung pada sumber energi fosil lainnya seperti minyak bumi di mana pada periode yang sama tercatat 31,6%, sedangkan gas bumi 17,4%.

Di sisi lain, pemanfaatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) hanya sebesar 12,2%.

“Sektor migas masih merupakan SDA yang memiliki kontribusi besar terhadap negara meningkatkan ketahanan energi nasional maupun sebagai sumber penerimaan negara,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192637/batu_bara-xPNL_large.jpg
Aturan Bea Keluar Batu Bara Tutup Celah Manipulasi Data Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190712/batu_bara-Lr9K_large.jpg
Bea Keluar Batu Bara Berlaku Januari 2026, Negara Bisa Raup Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178910/biomassa-KuRF_large.jpg
Gantikan Batu Bara, Ini Cara RI Kembangkan Pengelolaan Limbah Jadi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174548/tambang-EaPx_large.jpg
Usai Nikel, AMM Garap Tambang Batu Bara Produksi 7 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170056/batu_bara_untuk_tanah_dan_tanaman-YdaS_large.jpg
Batu Bara Bisa untuk Tanah dan Tanaman Lewat Teknologi Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167058/batu_bara-T6Oc_large.jpg
Ekspor Batu Bara Indonesia Anjlok, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement