RI Sangat Tergantung Energi Fosil, Ini Buktinya

JAKARTA - Kementerian ESDM mengakui bahwa Indonesia masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak dan gas.

"Saat ini ketergantungan indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi di mana pada bauran energi primer per Agustus 2023, porsi batu bara 38,8%,” jelasnya Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif, pada acara Indonesia Mineral and Energy Conference di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Selain batu bara, RI juga masih bergantung pada sumber energi fosil lainnya seperti minyak bumi di mana pada periode yang sama tercatat 31,6%, sedangkan gas bumi 17,4%.

Di sisi lain, pemanfaatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) hanya sebesar 12,2%.

BACA JUGA: Jurus ESDM Atasi Intermitensi Pembangkit Listrik Energi Bersih

“Sektor migas masih merupakan SDA yang memiliki kontribusi besar terhadap negara meningkatkan ketahanan energi nasional maupun sebagai sumber penerimaan negara,” paparnya.