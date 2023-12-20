Atikoh Dicurhati Perajin Tahu Soal Kedelai Langka

GRESIK - Siti Atikoh Supriyanti dicurhati perajin tahu soal ketersediaan bahan baku dan kualitas bahan lokal ketika dirinya berkunjung ke UD. Sumber Makmur, di Desa Gadingwatu, Menganti, Gresik.

Tampak perwakilan sejumlah pemilik usaha tahu ikut menyambut Atikoh. Mereka lalu mengajak Atikoh melihat produksi tahu dan berinteraksi di sana.

"Karena mereka masalah utamanya adalah ketersediaan kedelai yang selama ini bergantung pada impor. Sehingga ketika keran impornya ditutup, itu mereka agak kesulitan," ucapnya, Rabu (20/12/2023).

Lulusan UGM Fakultas Pertanian itu mengatakan, perlu komitmen kuat pemerintah dalam hal kedaulatan pangan. Soal kedelai misalnya, riset mesti diperbanyak untuk menemukan bibit kedelai berkualitas baik.

"Perlu ada upaya dari kita agar kedaulatan pangannya benar-benar tercapai, itu kita harus melakukan banyak riset terkait dengan bibit untuk kedelai yang sangat bisa produktif di Indonesia," katanya.

Diakui Atikoh, dari keluhan perajin tahu itu dirinya jadi mengetahui bahwa ada kedelai lokal yang kualitasnya cukup bagus. Mereka saat ini menggunakan kedelai dari Grobogan, sebelumnya, mereka pernah menggunakan kedelai yang berasal dari tanah Sumbawa dan Bima.