Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terusan Suez Mendangkal dan Konflik Timur Tengah Bikin Impor Kedelai Telat

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:46 WIB
Terusan Suez Mendangkal dan Konflik Timur Tengah Bikin Impor Kedelai Telat
Impor Kedelai ke Indonesia Terlambat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pendangkalan Terusan Suez di wilayah Mesir menjadi salah satu penyebab impor kedelai terhambat dan menyebabkan kelangkaan di dalam negeri.

“Ada masalah transportasi. Saya dapat kabar bahwa terusan Suez mendangkal dan adanya konflik di Timur Tengah malah membuat ketersediaan kapal dan kontainer terganggu,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Dua faktor membuat kapal pengangkut terpaksa memutar hingga ke Tanjung Harapan dan berakibat pada keterlambatan selama tiga minggu.

Oleh karenanya, dia menilai permasalahan transportasi menjadi kendala terbesar dalam menjaga stok kedelai di dalam negeri. Minimnya pasokan kedelai, juga lantaran Bulog tidak melakukan importasi pada tahun lalu. Akibatnya, impor kedelai sepenuhnya dilakukan oleh swasta.

Kendati demikian, bukan berarti Indonesia sama sekali tidak memiliki stok kedelai. Sejumlah daerah yakni Jawa Timur dan Banten telah mulai kedatangan kedelai yang diharapkan mampu menormalkan stok jelang Ramadhan.

“Tahun ini kita akan coba untuk melakukannya. Namun demikian kalau saya melakukan saat ini paling cepat kedelai baru datang 1-1,5 bulan lagi karena memang belum ada,” ucapnya.

Adanya kendala dalam importasi kedelai tersebut, dikatakannya telah disampaikan kepada Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gapoktindo). Bulog pun berencana mencoba sistem impor baru agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Minimnya stok kedelai turut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo). Hidayatullah Suralaga dalam siaran persnya (28/12/2023) lalu. Berdasarkan catatannya distribusi kedelai sempat terganggu pada awal Desember, namun pelaku usaha telah berusaha mempercepat kedatangan kedelai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/320/2942181/atikoh-dicurhati-perajin-tahu-soal-kedelai-langka-JKsSwpV61Z.jpg
Atikoh Dicurhati Perajin Tahu Soal Kedelai Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/22/320/2850395/harga-naik-3-kali-lipat-mentan-yuk-kita-tanam-kedelai-H0u0DJZaoL.jpg
Harga Naik 3 Kali Lipat, Mentan: Yuk Kita Tanam Kedelai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/320/2824199/tekan-ketergantungan-impor-indonesia-jajal-tanam-kedelai-sendiri-iR0xzNKdpl.jfif
Tekan Ketergantungan Impor, Indonesia Jajal Tanam Kedelai Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/320/2757962/dirut-bulog-wanti-wanti-perajin-tahu-tempe-dipolitisasi-di-tahun-politik-kF1a9MyhJK.jpg
Dirut Bulog Wanti-Wanti Perajin Tahu Tempe Dipolitisasi di Tahun Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/320/2757819/dirut-bulog-cerita-diancam-soal-impor-kedelai-4kupTpGeB0.JPG
Dirut Bulog Cerita Diancam soal Impor Kedelai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/320/2757789/350-ribu-ton-kedelai-impor-belum-masuk-indonesia-ini-penyebabnya-qrG750gE0K.JPG
350 Ribu Ton Kedelai Impor Belum Masuk Indonesia, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement