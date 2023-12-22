Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD: IKN Harus Kita Laksanakan Sebagai Warisan Pak Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |20:44 WIB
Mahfud MD: IKN Harus Kita Laksanakan Sebagai Warisan Pak Jokowi
Cawapres Mahfud MD bahas IKN dalam Debat Putaran Kedua. (Foto: YouTube)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur harus dilaksanakan sebagai warisan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud mengatakan hal ini saat merespon pernyataan Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka terkait IKN. “Mas Gibran Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi,” kata Mahfud saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

 BACA JUGA:

Meski begitu, Mahfud mengatakan dia tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. “Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu investor mana yang sudah masuk ke sana.”

“Yang Saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini,” kata Mahfud.

 BACA JUGA:

Namun, Mahfud pun setuju agar pembangunan IKN diteruskan. “Nah saya setuju kedepannya itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor.”

Halaman:
1 2
