HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD Ungkap 21 Program Unggulan dari Utamakan Kemakmuran hingga Kesejahteraan Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |22:36 WIB
Mahfud MD Ungkap 21 Program Unggulan dari Utamakan Kemakmuran hingga Kesejahteraan Rakyat
Cawapres Mahfud MD bicara soal Program Unggulan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD mengungkapkan 21 program unggulan yang diusungnya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 Triliun Rupiah selama 5 tahun,” ungkap Mahfud menutup debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mahfud pun mengungkapkan program satu yakni 17 juta lapangan kerja. Dua, 1 Desa 1 faskes 1 nakes. Tiga, uang saku kader Posyandu. Empat, 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor.

Lima, sekolah dapat gaji lulus pasti kerja. Enam, keluarga miskin satu sarjana. Tujuh, perempuan maju. Delapan, buruh naik kelas. Sembilan, kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara. Sepuluh, mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi.

“Sebelas, masjid Sejahtera pengurus Masjid terlindungi. Dua belas, guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman harga enak di kantong lansia bahagia anak cucu gembira. Lima belas, petani bangga bertani,” katanya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
