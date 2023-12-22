Debat Cawapres, Tagar Mahfud Juara Trending di Medsos X

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD mendapatkan simpati publik di hari pertama Debat Cawapres di Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023).

Tanda pagar (tagar) Mahfud Juara, #MahfudJuara trending di media sosial (medsos) X dengan 8.279 ciutan di medsos X.

Ribuan tagar tersebut memuncaki trending di medsos X usai pasangan nomor urut 5 tersebut menggelar kampanye dari ujung barat dan timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) perdana di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.