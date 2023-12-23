Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Gaji Karyawan PTDI Dicicil hingga Dikurangi

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |05:20 WIB
4 Fakta Gaji Karyawan PTDI Dicicil hingga Dikurangi
Gaji karyawan PTDI dicicil (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI ternyata mengalami permasalahan dalam menggaji karyawannya. Kabarnya dari pihak PTDI membayar gaji karyawan dengan cara dicicil. Ternyata hal ini sudah terjadi mulai dari bulan November 2023.

PTDI melakukan ini alasannya karena perusahaan sedang mengalami kendala dalam pendapatan. Meskipun dalam proses penggajian karyawan dicicil, pihak perusahaan PTDI juga harus menunda pelunasannya.

Dikutip Okezone pada, Sabtu (23/12/2023) berikut sederet fakta gaji karyawan PTDI dicicil hingga isu pengurangan gaji.

1.Alasan Gaji Karyawan dicicil

Soal keterlambatan pembayaran modernisasi Pesawat C130 TNI AU dan pengadaan Pesawat CN235 TNI AD ternyata diklaim menjadi salah satu penyebab gaji karyawan PTDI dicicil. Padahal kontrak modernisasi dan pengadaan pesawat tersebut sudah ditandatangani beberapa waktu lalu. Bahkan proses pembayarannya terlambat dan ditargetkan dapat diserahkan pemerintah kepada PTDI pada Desember 2023 hingga Januari 2024.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement