21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud Hadirkan Kekuasaan untuk Rakyat

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan program yang dibawa pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud berbasis pada wong cilik. Artinya program yang diusung bertujuan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris TPN Ganjar-Mahfid Hasto Kristiyanto, terkait 21 program Ganjar-Mahfud yang dipaparkan Mahfud MD saat debat cawapres.

"Itu dari 21 program Pak Ganjar-Prof Mahfud adalah menghadirkan kekuasaan untuk rakyat. Menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mengangkat aspek pemberdayaan rakyat," jelas Hasto, Sabtu (23/12/2023).

Dia memastikan program Ganjar-Mahfud adalah program konkret yang dapat menjamah kalangan akar rumput atau rakyat kelas bawah.

"Penciptaan lapangan kerja, KTP Sakti dan pemberantasan korupsi sebagai syarat terpenting. Karena tanpa keadilan hukum negara tidak akan maju," jelasnya.

Dalam debat cawapres sebelumnya, Mahfud Md menyebut ada 21 program unggulan dalam visi misinya di Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo. Program itu terhitung senilai Rp2.500 triliun.

"Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp 2.500 triliun selama 5 tahun," kata Mahfud.

Berikut 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud:

1. 17 juta lapangan kerja

2. Satu desa, satu faskes, satu nakes

3. Uang saku kader posyandu

4. 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor

5. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja

6. Satu keluarga miskin, satu sarjana

7. Perempuan maju

8. Buruh naik kelas

9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara

10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi