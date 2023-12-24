244 Ribu Penumpang Pesawat pada Puncak Arus Mudik Libur Nataru

JAKARTA – PT Angkasa Pura I (AP1) mencatat sebanyak 244.828 pergerakan penumpang dan 1.884 pergerakan pesawat udara di 15 bandara yang dikelola pada puncak arus mudik libur Hari Raya Natal yang terjadi pada H-3 Natal.

Direktur Utama AP1 Faik Fahmi mengatakan jumlah pergerakan penumpang di 15 bandara AP1 pada H-3 Natal ini lebih tinggi 11 persen dibandingkan dengan rata-rata harian pergerakan penumpang pada 3 hari pertama operasional Posko Nataru (19-21 Desember) yang mencapai 221.046 pergerakan penumpang.

"AP1 mencatat terdapat pertumbuhan jumlah penumpang pada puncak arus mudik libur Natal di tahun ini sebesar 18% dibandingkan dengan jumlah penumpang pada puncak arus mudik libur Natal tahun 2022 lalu yang mencapai 207.109 penumpang," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023).

Faik Fahmi mengatakan pada puncak arus mudik libur Natal, AP1 mencatat 3 bandara dengan jumlah pergerakan penumpang tertinggi, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan 72.871 pergerakan penumpang.

Kemudian disusul oleh Bandara Juanda Surabaya dengan 49.909 pergerakan penumpang, serta Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 36.284 pergerakan penumpang.