Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

244 Ribu Penumpang Pesawat pada Puncak Arus Mudik Libur Nataru

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |09:10 WIB
244 Ribu Penumpang Pesawat pada Puncak Arus Mudik Libur Nataru
Penumpang di Bandara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Angkasa Pura I (AP1) mencatat sebanyak 244.828 pergerakan penumpang dan 1.884 pergerakan pesawat udara di 15 bandara yang dikelola pada puncak arus mudik libur Hari Raya Natal yang terjadi pada H-3 Natal.

Direktur Utama AP1 Faik Fahmi mengatakan jumlah pergerakan penumpang di 15 bandara AP1 pada H-3 Natal ini lebih tinggi 11 persen dibandingkan dengan rata-rata harian pergerakan penumpang pada 3 hari pertama operasional Posko Nataru (19-21 Desember) yang mencapai 221.046 pergerakan penumpang.

"AP1 mencatat terdapat pertumbuhan jumlah penumpang pada puncak arus mudik libur Natal di tahun ini sebesar 18% dibandingkan dengan jumlah penumpang pada puncak arus mudik libur Natal tahun 2022 lalu yang mencapai 207.109 penumpang," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023).

Faik Fahmi mengatakan pada puncak arus mudik libur Natal, AP1 mencatat 3 bandara dengan jumlah pergerakan penumpang tertinggi, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan 72.871 pergerakan penumpang.

Kemudian disusul oleh Bandara Juanda Surabaya dengan 49.909 pergerakan penumpang, serta Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 36.284 pergerakan penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714/libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193107/menhub_soal_arus_balik_nataru-gTFD_large.jpg
Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245/libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231/pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034/ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006/menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement