Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Ekonomi Hijau Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno Gelar Bazar Tukar Botol Bekas untuk Sepaket Sembako

Michelle Natalia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:25 WIB
Program Ekonomi Hijau Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno Gelar Bazar Tukar Botol Bekas untuk Sepaket Sembako
Sandiaga Uno Bicara soal Program Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno kembali hadir menyapa masyarakat dalam kampanye Pilpres 2024.

Kali ini, dirinya bersama tiga Caleg dari PPP dan Perindo menggelar bazar sembako murah di Jalan Gugus Depan Nomor 2, RT 12/01, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu (24/12/2023).

Berbeda dengan bazar yang digelar PPP sebelumnya, masyarakat tidak membutuhkan uang untuk menebus sembako murah.

Masyarakat hanya cukup menyerahkan 10 botol bekas air mineral untuk ditukarkan dengan satu paket sembako, di antaranya beras, gula, minyak dan lainnya.

"Agenda hari ini keren banget kampanyenya, yaitu menukar 10 botol air minum dalam kemasan yang ditukar dengan sembako murah. Ini bagian daripada ekonomi hijau yang Pak Ganjar dan Prof Mahfud dorong," ungkap Sandiaga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement