Program Ekonomi Hijau Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno Gelar Bazar Tukar Botol Bekas untuk Sepaket Sembako

JAKARTA - Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno kembali hadir menyapa masyarakat dalam kampanye Pilpres 2024.

Kali ini, dirinya bersama tiga Caleg dari PPP dan Perindo menggelar bazar sembako murah di Jalan Gugus Depan Nomor 2, RT 12/01, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu (24/12/2023).

Berbeda dengan bazar yang digelar PPP sebelumnya, masyarakat tidak membutuhkan uang untuk menebus sembako murah.

Masyarakat hanya cukup menyerahkan 10 botol bekas air mineral untuk ditukarkan dengan satu paket sembako, di antaranya beras, gula, minyak dan lainnya.

"Agenda hari ini keren banget kampanyenya, yaitu menukar 10 botol air minum dalam kemasan yang ditukar dengan sembako murah. Ini bagian daripada ekonomi hijau yang Pak Ganjar dan Prof Mahfud dorong," ungkap Sandiaga.