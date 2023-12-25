Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Puji Kepedulian Ganjar Pranowo Terhadap Kemajuan Batik

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |12:38 WIB
Pengusaha Puji Kepedulian Ganjar Pranowo Terhadap Kemajuan Batik
Ganjar Pranowo berdialog dengan pengusaha batik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha batik memuji kepedulian Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo terhadap kemajuan batik. Capres Ganjar dinilai peduli terhadap kerajinan batik terutama di Jawa Tengah.

Salah satunya Raminah, owner batik Putri Lestari yang mengungkapkan bahwa Ganjar tidak pernah absen menghadiri pameran-pameran batik di Jawa Tengah.

"Pak Ganjar itu selalu hadir kalau ada pameran batik. Itu membuat kami senang," katanya usai mengikuti dialog bersama Ganjar Pranowo di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Senin (25/12/2023).

Kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah itu, selain bentuk kepedulian, juga menjadi magnet tersendiri bagi pengusaha batik.

"Kalau Pak Ganjar datang, pameran pasti ramai. Ada saja yang beli. Selain itu, Pak Ganjar datangi satu persatu stand pameran, dan beli produk kami," lanjutnya.

Menurutnya, dari tiga Capres 2024, hanya Ganjar Pranowo yang mau memikirkan UMKM. Ke depan, ia berharap pengusaha dan pengrajin batik bisa terus ada dan maju.

"Kami percaya Pak Ganjar bisa membawa kemajuan batik. Kami minta kalau ada pameran Pak Ganjar bisa hadir," ucapnya.

Halaman:
1 2
