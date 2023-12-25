Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Jamin Stok BBM di Libur Nataru Aman

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |15:01 WIB
Pertamina Jamin Stok BBM di Libur Nataru Aman
Pertamina jamin stok BBM aman (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina jamin stok BBM pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman. Area Manager Comm, Rel & CSR Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengakui momen-momen seperti Lebaran dan Nataru memang meningkatkan volume transaksi di SPBU.

Namun dirinya memastikan, Kehandalan stok di SPBU telah dipertebal sampai dengan 15% dibandingkan konsumsi normal harian sebelum Nataru.

"Kami telah melakukan proyeksi dan mempertebal stok BBM di seluruh lembaga penyalur BBM se-Jatimbalinus. Bahkan beragam layanan extra kami sediakan seperti motorist BBM delivery service untuk menembus kemacetan, mobile storage untuk memangkas jarak supply hingga SPBU Portable (Modular) di rest area yang tidak ada SPBU nya," ujar Ahad dalam keterangan resminya, Senin (25/12/2023).

Ahad menambahkan masyarakat dan media ketika melihat antrian di SPBU jangan selalu melihat sebagai situasi kelangkaan.

"Stok di SPBU selalu ada, kami siaga menjaga stok agar tidak kosong. Jadi apabila antri ya wajar karena volume kendaraan meningkat. Namun BBM kami pastikan selalu tersedia sehingga tidak sia-sia mengantri. Terlebih untuk solar, masing-masing kendaraan memiliki batasan pengisian yang telah di tentukan per kendaraan per hari, sehingga tidak akan ada yang akan menyedot habis BBM melebihi kapasitas tangki mobilnya," terangnya.

Halaman:
1 2
