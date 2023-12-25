Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kaleidoskop 2023: Mengulas Mengerikannya Pinjol di Indonesia

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:01 WIB
Kaleidoskop 2023: Mengulas Mengerikannya Pinjol di Indonesia
Kaleidoskop 2023: Mengulas Mengerikannya Pinjol. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) menjadi hal yang mengerikan karena sering kali menawarkan suku bunga tinggi dan praktik penagihannya sangat agresif.

Beberapa pinjol mungkin tidak transparan tentang biaya dan syarat pinjaman, sehingga peminjam bisa terjebak dalam utang yang sulit dilunasi.

 BACA JUGA:

Adanya risiko identitas dalam pinjol yang terancam membuat rasa takut semakin bertambah apalagi terkait keamanan data pribadi.

Penting bagi masyarakat sebaiknya untuk memahami dengan baik persyaratan dan konsekuensi sebelum menggunakan pinjol.

Pinjol ilegal juga marak menjerat anak muda di Indonesia. Seperti halnya judi online, pinjol ilegal membuat banyak generasi muda harus mengalami sejumlah permasalahan karena tidak mampu membayar pinjaman mereka.

Banyak peminjam yang menggunakan pinjol untuk mengatasi masalah keuangan, padahal sebenarnya mereka sedang terperangkap dalam siklus utang. Suku bunga tinggi, dan biaya tambahan dapat membuat sulit untuk dibayarkan yang ada hanya memperburuk situasi keuangan.

 BACA JUGA:

Penting untuk menghindari pinjol yang tidak memiliki lisensi resmi dan selalu membaca syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum mengambil keputusan.

Kasus Pinjol di Indonesia

Pada 17 Januari 2023, seorang pemuda bernama Ardiansyah (28) nekat mencuri kotak amal masjid setelah terjerat pinjol. Pelaku ditangkap setelah mengalami kecelakaan saat mencoba kabur dengan menggunakan minibus. Penangkapan terjadi oleh warga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

Dari rekaman CCTV tampak sebuah minibus berwarna merah melaju dengan kecepatan tinggi menerobos pertigaan jalan hingga terlibat kecelakaan di jalan poros Makassar-Pare-Pare, tepatnya di Kecamatan Segeri, Pangkep.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement