MNC Bank Tebar Promo Kartu Kredit di Momen Natal, Ini Daftarnya

JAKARTA - MNC Bank menebar promo kartu kredit di momen Hari Raya Natal. Momen Natal tersebut biasanya diisi dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari ibadah hingga berbagi kasih sayang bersama keluarga dan pasangan tercinta.

Tidak mau ketinggalan, Kartu Kredit MNC Bank juga menyediakan promo menarik demi mendukung momen kebahagiaan tersebut.

“Merayakan Natal bersama keluarga dan pasangan adalah salah satu hal yang paling membahagiakan. Saat Natal, keluarga memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Dengan Kartu Kredit MNC Bank, maksimalkan momen Natal tersebut dengan memanfaatkan berbagai promo menarik yang disediakan”, ungkap Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata, Senin (25/12/2023).

Berikut adalah daftar promo kartu kredit MNC Bank.

1. Promo Central-Belanja Hemat Terasa Nikmat

Belanja outfit kesukaanmu di Central, dapatkan voucher belanja senilai Rp100 ribu dengan minimum transaksi Rp1,5 juta dengan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®). Promo berlaku sampai 7 Januari 2024 untuk pembelanjaan di Central Grand Indonesia dan melalui Central Chat & Shop.

2. Promo Allofresh-Lengkapi Kebutuhan Sehari-Hari Dalam Satu Aplikasi

Belanja online kebutuhan Natal di Allofresh, dapatkan diskon Rp75.000 dan poin AlloFresh Rp50 ribu pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®) menggunakan kode promo MC125 dengan minimum transaksi Rp300 ribu. 1 promo berlaku untuk 1x transaksi khusus pengguna baru yang belum pernah melakukan transaksi apapun di AlloFresh. Promo berlaku sampai 31 Desember 2023.

3. Promo Dinomarket-Beli iPhone 15 Dapet Cashback

Kasih orang terkasihmu iPhone 15 di momen Natal, dijamin doi pasti melting deh. Pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank (kecuali Corporate Card), dapatkan cashback mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk pembelian iPhone 15 di Dinomarket.com. Syaratnya, maksimum pembelian adalah 1 (satu) unit dengan promo potongan harga untuk 1 (satu) kartu kredit dan 1 (satu) akun selama periode promo berlangsung. Promo ini berlaku metode pembayaran full payment dan cicilan 0% untuk tenor 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Periode promo berlaku hingga 31 Januari 2024.