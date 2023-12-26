Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: SGIE Bukan Topik Sembarangan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |09:15 WIB
Erick Thohir: SGIE Bukan Topik Sembarangan
Erick sebut SGIE bukan topik sembarangan (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Topik State of Global Islamic Economy (SGIE) menjadi ramai usai debat Cawapres pekan lalu. Menteri BUMN sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir merespon isu SGIE yang sempat disinggung dalam debat Cawapres.

Erick menilai SGIE adalah sektor krusial yang harus mendapat perhatian besar para pemimpin Indonesia. Menurutnya, industri ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Apalagi populasi Indonesia merupakan muslim terbesar pertama di dunia, sehingga menjadi pasar yang sangat potensial.

“Topik SGIE ini adalah topik yang hangat dibahas di debat Cawapres tadi. Dan saya sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah punya beberapa pemikiran untuk dibagi,” ucap Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (26/12/2023).

“Apresiasi untuk mas Gibran yang sudah mengangkat isu SGIE. Ini bukan topik sembarangan, ekonomi dan keuangan syariah itu krusial, terutama bagi kita di Indonesia,” lanjutnya.

Erick mencatat, Indonesia berada di posisi keempat dalam sektor ekonomi syariah dunia, di bawah Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA). Kendati begitu, Indonesia bisa merangkak naik ke posisi pertama bila industri ini terus digenjot.

“Mungkin banyak yang belum tahu, tapi kita berada di posisi keempat dalam sektor ekonomi syariah. Di bawah Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA),” papar dia.

Halaman:
1 2
