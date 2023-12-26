56 Jabatan Dirjen hingga Direktur Kementan Dilelang Ulang, Tertarik Daftar?

JAKARTA - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan lelang ulang 56 Jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) hingga Direktur di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).

Amran menegaskan bahwa semua prosesnya akan bersih dan tidak ada titipan dari manapun. Sekaligus mengembalikan kepercayaan publik untuk proses pemilihan pejabat yang transparan dan punya kapasitas dalam bidang pekerjanya.

"Pak Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel yang mandiri dan profesional akan melakukan seleksi pejabat terbaik untuk akan mensukseskan cita-cita swasembada pangan. Mentan Andi Amran yakin akan mencetak sukses kembali dengan tim yang bersih dan bekerja ikhlas,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri dalam keterangan resminya, Selasa (26/12/2023).

Selain faktor meminimalisir kejadian KKN dan dampaknya dengan penegak hukum, Kuntoro juga menjelaskan Mentan ingin adanya penyegaran terhadap beberapa jabatan yang saat ini lama tidak berputar ataupun kosong.

“Cukup banyak juga posisi jabatan yang juga akan disegarkan atau kosong. Beliau ingin reformasi birokrasi di Kementan terus berjalan dan terkawal baik,” jelasnya.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 4499/KP.290/A/12/2023 tentang Pendaftaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian, berikut daftar jabatan yang dilelang: