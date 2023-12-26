Begini Reaksi Pemilik Batik di Sukoharjo saat Ganjar Beli Motif Wahyu Temurun, Ini Maknanya!

SUKOHARJO - Ratusan warga Kampung Bangkean, Desa Kenep, Sukoharjo, Jawa Tengah dikejutkan dengan kehadiran Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar yang berkegiatan di Solo Raya menyempatkan mampir ke sentra industri batik rumahan di Sukoharjo itu, Selasa (26/12/2023).

Ratusan pembatik tradisional dan warga menyambut antusias Ganjar. Mereka berebut untuk bersalaman dan foto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Pak suwun mpun mampir Sukoharjo. Pak warga kangen panjenengan," teriak warga.

Ganjar melayani warga dengan ramah. Ia juga menyapa para ibu-ibu yang sedang membatik dengan cara tradisional. Guyonan dan candaan Ganjar membuat ibu-ibu paruh baya itu tak berhenti tertawa.

"Bapak lucu sekali, sini pak ikut mbatik," ajak salah satu pembatik pada Ganjar.

Ganjar kemudian ikut membatik dengan membubuhkan warna di motif batik yang ada. Ia juga berkunjung ke toko dan membeli berbagai produk batik yang dijajakan.

"Wah ini motif Wahyu Temurun ya. Saya beli ini, bagus sekali ini motifnya," ucap Ganjar.

Aksi Ganjar itu membuat pemilik Batik Kedung Gudel, Agus Samiyono, terperangah. Ia tak menyangka, Ganjar paham motif batik yang cukup langka itu. Apalagi, motif Wahyu Temurun memiliki makna yang sangat mendalam bagi pemakainya.