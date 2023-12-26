Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringkat SGIE Indonesia Naik ke Posisi 3, Erick Thohir: Bismillah Bisa Nomor 1

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:11 WIB
Peringkat SGIE Indonesia Naik ke Posisi 3, Erick Thohir: Bismillah Bisa Nomor 1
Menteri BUMN Erick Thohir bahas peringkat ekonomi syariah Indonesia. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengapresiasi keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Erick menyampaikan kerja keras seluruh pihak membawa dampak positif terhadap peringkat ekonomi syariah Indonesia di kancah global.

Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) terbaru pada Selasa (26/12/2023), peringkat Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator Ranking 2022 berada pada posisi ketiga atau naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi empat.

"Alhamdulillah, kemarin ramai dibahas kita di posisi empat, sekarang sudah naik satu peringkat di posisi tiga menggeser Uni Emirat Arab (UEA), ke depan, bismillah tentu kita ingin jadi nomor satu dunia," ujar Erick.

Dia mengatakan Indonesia berhasil masuk dalam sepuluh besar pada sejumlah sektor seperti keuangan Islam, makanan dan minuman halal, kosmetik dan obat-obatan halal busana, serta media dan rekreasi bertema Islam.

Erick mencontohkan produk makanan halal Indonesia yang berada di peringkat dua. Selain itu, Indonesia juga peringkat tiga untuk sektor busana halal, peringkat tujuh untuk keuangan Islam, media dan rekreasi di posisi enam, serta kosmetik dan obat-obatan halal di peringkat lima.

