Erick Thohir Pamer Hasil Transformasi BUMN di Akhir 2023

Menteri BUMN Erick Thohir pamer hasil transformasi BUMN di akhir 2023. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan sejumlah hasil transformasi perusahaan pelat merah yang dilakukan sejak 4 tahun lalu. Menurutnya, program pembenahan perseroan ini sudah membuahkan hasil.

Dia mengatakan, hasil transformasi mulai dirasakan sejak tahun ini. Di mana, BUMN berhasil mengkontribusikan dividen sebesar Rp80,2 triliun.

BACA JUGA:

“Pada 2023, hasil transformasi yang sudah kami jalankan selama 4 tahun sudah bisa dirasakan. Kementerian BUMN bisa memberikan dividen terbesar kepada negara sepanjang sejarah, yakni Rp 80,2 triliun," ujar Erick melalui akun Instagramnya Selasa (26/12/2023).

Tak hanya itu, BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan makro ekonomi nasional akan terus memberikan pendampingan dan akses pasar kepada UMKM.

Erick juga memastikan perusahaan selalu mengadakan Pasar Murah untuk meringankan beban masyarakat. Langkah itu dipandang bagian dari usaha Kementerian BUMN memperkecil kesenjangan sosial di dalam negeri.