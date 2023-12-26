Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Pamer Hasil Transformasi BUMN di Akhir 2023

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |18:59 WIB
Erick Thohir Pamer Hasil Transformasi BUMN di Akhir 2023
Menteri BUMN Erick Thohir pamer hasil transformasi BUMN di akhir 2023. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan sejumlah hasil transformasi perusahaan pelat merah yang dilakukan sejak 4 tahun lalu. Menurutnya, program pembenahan perseroan ini sudah membuahkan hasil.

Dia mengatakan, hasil transformasi mulai dirasakan sejak tahun ini. Di mana, BUMN berhasil mengkontribusikan dividen sebesar Rp80,2 triliun.

 BACA JUGA:

“Pada 2023, hasil transformasi yang sudah kami jalankan selama 4 tahun sudah bisa dirasakan. Kementerian BUMN bisa memberikan dividen terbesar kepada negara sepanjang sejarah, yakni Rp 80,2 triliun," ujar Erick melalui akun Instagramnya Selasa (26/12/2023).

Tak hanya itu, BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan makro ekonomi nasional akan terus memberikan pendampingan dan akses pasar kepada UMKM.

Erick juga memastikan perusahaan selalu mengadakan Pasar Murah untuk meringankan beban masyarakat. Langkah itu dipandang bagian dari usaha Kementerian BUMN memperkecil kesenjangan sosial di dalam negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171945/bumn-fgKi_large.png
Nasib Kementerian BUMN Usai Erick Thohir Tak Lagi Jadi Menteri, Turun Status Jadi Badan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement