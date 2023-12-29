Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI: Pasar Modal Indonesia Tumbuh Positif di 2023

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |14:46 WIB
BEI: Pasar Modal Indonesia Tumbuh Positif di 2023
BEI Catat Pasar Modal Tumbuh Positif di 2023. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pasar modal Indonesia tumbuh secara positif sepanjang tahun 2023.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan, bahwa pertumbuhan itu terlihat berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di level 7.303 atau meningkat sebesar 6,62% pada Kamis, 28 Desember 2023.

"Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) berada pada posisi Rp10,75 triliun. Diikuti dengan volume transaksi harian angka 19,8 miliar lembar saham dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,2 juta kali," ujar Iman Rachman saat konferensi pers penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Dirinya kembali mengatakan, bahwa terdapat rekor terbaru perihal market cap yang mencapai angka Rp11.762 triliun di hari yang sama. Rekor baru lainnya juga tercatat dari sisi volume transaksi harian tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 89 miliar lembar saham pada 31 Mei 2023.

Lanjutnya, bahwa saat ini dari sisi supply jumlah perusahaan yang tercatat saham di Bursa Efek Indonesia sebanyak 903 perusahaan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
