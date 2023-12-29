BEI: Pasar Modal Indonesia Tumbuh Positif di 2023

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pasar modal Indonesia tumbuh secara positif sepanjang tahun 2023.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan, bahwa pertumbuhan itu terlihat berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di level 7.303 atau meningkat sebesar 6,62% pada Kamis, 28 Desember 2023.

BACA JUGA:

"Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) berada pada posisi Rp10,75 triliun. Diikuti dengan volume transaksi harian angka 19,8 miliar lembar saham dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,2 juta kali," ujar Iman Rachman saat konferensi pers penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Dirinya kembali mengatakan, bahwa terdapat rekor terbaru perihal market cap yang mencapai angka Rp11.762 triliun di hari yang sama. Rekor baru lainnya juga tercatat dari sisi volume transaksi harian tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 89 miliar lembar saham pada 31 Mei 2023.

BACA JUGA:

Lanjutnya, bahwa saat ini dari sisi supply jumlah perusahaan yang tercatat saham di Bursa Efek Indonesia sebanyak 903 perusahaan.