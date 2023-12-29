Ekonomi Indonesia Dinilai Bergantung pada Perekonomian Global, Kok Bisa?

JAKARTA – Ekonomi Indonesia dinilai sangat bergantung pada perekonomian global. Assosiciate Researcher INDEF Asmiati Malik mengatakan, hal itu ditandai dengan beragamnya investasi yang masuk di samping impor barang industri dari luar negeri dan juga ekspor Indonesia ke pasar international.

DIa menilai, dewasa ini telah terjadi pergeseran pemain ekonomi global dari yang semula berorientasi ke ekonomi Barat menjadi Asia Centered Economy. Hal itu ditandai dengan kemampuan China bersama Korea Selatan yang unggul dalam merebut pasar ekspor mobil. Sehingga mampu menggeser peran Jepang dan Jerman yang menurun, serta macetnya industri mobil Amerika Serikat.

"Dari perspektif politik global ada peristiwa politik utama di Asia terutama Pemilu di Taiwan, India dan Indonesia. Pemilu Taiwan berpengaruh terhadap aliansi strategisnya dengan USA, dan hubungannya dengan China. India dengan penduduknya yang besar, dan jika partai berkuasa BJP menang, akan mempengaruhi konstalasi politik bagi kawasan," jelas Asmiati dalam Diskusi Publik "Evaluasi dan Perspektif Ekonom Perempuan terhadap Perekonomian Nasional", Kamis (28/12/2023).

Selain itu ada juga risiko skenario geopolitik dari sisi militer, terutama konflik di Myanmar serta melimpahnya pengungsi rohingya yang juga berpengaruh terhadap Indonesia.

"Ancaman agresi China ke Taiwan, Konflik Gaza, dan berlanjutnya perang Rusia – Ukraine. Jika Ukraine menang, maka akan terjadi penguatan aliansi NATO yang otomatis akan meningkatkan ketegangan dengan Rusia bersama China," terangnya.