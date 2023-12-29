Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan ke Pasar Wonogiri, Ganjar Dicurhati Harga Beras dan Cabai yang Melonjak Tinggi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |14:56 WIB
Blusukan ke Pasar Wonogiri, Ganjar Dicurhati Harga Beras dan Cabai yang Melonjak Tinggi
Ganjar Pranowo di Wonogiri (Foto: MPI)
A
A
A

WONOGIRI - Capres 2024 nomor urut 3 yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Kota Wonogiri dan mendengarkan keluhan pedagang dan pembeli terkait harga-harga yang melambung tinggi.

Kedatangan Ganjar ke pasar Wonogiri langsung membuat heboh. Ribuan pedagang dan pembeli langsung mengerumuni mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Selain untuk menyapa, bersalaman dan berebut minta foto, warga yang didominasi emak-emak itu mengeluhkan soal harga.

"Pak, gimana ini pak harga-harga semuanya mahal. Beras mahal, cabai naik, bawang merah bawang putih naik. Tolong pak bantu kami rakyat kecil," teriak warga, Jumat (29/12/2023).

Ganjar pun dengan sabar melayani keluhan warga itu. Ia menanyakan satu persatu harga kebutuhan pokok, baik pada pedagang maupun pada pembeli.

Dari sidak Ganjar itu, ia mendapati sejumlah harga kebutuhan pokok memang naik cukup tinggi. Beras dari semula Rp10.000 kini menjadi Rp13.000 sampai Rp16.000 perkilogram. Sementara cabai rawit dari semula Rp70.000 perkilogram, kini jadi Rp78.000 sampai Rp80.000 perkilogram.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
