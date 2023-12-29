Atikoh Ganjar Menyapa Pekerja Pabrik Wig di Purbalingga

PURBALINGGA - Istri calon presiden (Capres) nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengunjungi pabrik pembuatan wig di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kandang Gampang, Kabupaten Purbalingga, Jumat (29/12/2023).

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu hadir di lokasi dengan mengenakan jaket berwarna hitam yang di bagian punggung terdapat tulisan 'tas tes.' Kehadiran Atikoh tampak disambut ratusan sukarelawan pendukung paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dia kemudian memasuki area kantor manajemen sekitar 15 menit, lalu berjalan mengelilingi area pabrik dari PT Boyang Industrial itu.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menghabiskan waktu di pabrik pembuatan wig untuk menyapa karyawan yang sedang bekerja merapikan rambut menjadi wig dan sepertinya tidak ingin mengganggu konsentrasi para karyawan, Atikoh hanya melempar senyum dan tidak mengajak karyawan berbicara.

Para pekerja tampak melayangkan senyum ketika menyadari sosok istri capres yang menyapa mereka saat bekerja membuat wig.